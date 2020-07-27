РИАМО - 27 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о назначении Екатерины Зиновьевой на пост министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Назначить Зиновьеву Екатерину Анатольевну на государственную должность Московской области министра инвестиций, промышленности и науки Московской области», - говорится в документе.

Ранее Зиновьева была исполняющей обязанности главы подмосковного министерства инвестиций, промышленности и науки.

С сентября 2019 года министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области возглавляла Наталья Егорова.