РИАМО - 27 июл. Вторую очередь центра водных видов спорта «Акватория «ЗИЛ» открыли в понедельник, объект посетил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Строительство объекта началось шесть лет назад. По проекту единый комплекс общей площадью 28,5 тысяч квадратных метров состоит из двух частей с возможностью раздельной эксплуатации.

«Первая половина этого спортивного дворца уже несколько лет является родным домом для нынешних и будущих звезд синхронного плавания. Вторая половина – «Акватория «ЗИЛ», которую мы открываем сегодня, станет центром подготовки пловцов и акробатов. И, разумеется, – точкой притяжения для всех любителей спорта», – подчеркнул Собянин.

Первая часть комплекса была открыта в 2017 году. Там располагается центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой.

Работы по строительству второй части комплекса закончили в конце прошлого года. Площадь здания – больше 15 тысяч квадратных метров. Здесь размещены современные бассейны и спортивные залы для занятий водными и акробатическими видами спорта.

«Сердцем» нового спорткомплекса является 50-метровый крытый плавательный бассейн на восемь дорожек шириной 2,5 метра и глубиной 2 метра, оснащенных стартовыми тумбами и панелями поворота. В бассейне установлена система хронометража компании Seiko с медиа-системой и электронным табло.

Рядом с бассейном расположены фитобар и зона отдыха и восстановления, которая включает финскую сауну, хамам и соляную пещеру.

Это единственный в Южном административном округе и один из немногих открытых бассейнов в Москве.

Оба бассейна оборудованы системой озонирования и фильтрации воды с управлением из единого диспетчерского пункта.

Еще одним уникальным объектом «Акватории «ЗИЛ» является батутно-акробатический зал размером 35 на 25 метров – один из лучших в России залов для прыжков на батуте, оснащенный полным комплектом оборудования для тренировок спортсменов олимпийского уровня.