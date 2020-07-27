РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В подмосковном Подольске отремонтировали входные группы подъездов многоквартирных домов на улицах Ватутина и Академика Доллежаля, сообщается в группе «ООО УК «СпецКоммунПроект» в соцсети «ВКонтакте».

«Выполнили ремонт входных групп первого и второго подъездов многоквартирного дома №79 на улице Ватутина. Демонтировали старые ступени, укрепили основания площадок у входов в подъезды, установили новые лестничные марши с перилами, покрасили металлические элементы и установили пандусы для маломобильных групп», - говорится в сообщении.

Также отремонтировали фасад и входные группы в многоквартирном доме №2 корпус 2 на улице Академика Доллежаля.