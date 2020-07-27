РИАМО - 27 июл. В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали брата мужчины, который готовил теракт в столице, сообщается на сайте ФСБ России.

В районе заброшенных гаражей в Химках был выявлен подозрительный мужчина, который при попытке задержания открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий, преступник был нейтрализован. При осмотре места ЧП у мужчины обнаружены автомат АК-74у, три снаряженных магазина, 2 гранаты Ф-l и 1 граната РГД.

«Установлено, что неизвестным преступником является гражданин одной из стран Центральной Азии, проживавший в столице в арендованной квартире. Кроме того, в Подмосковье был задержан его брат, который через своих знакомых несколько дней разыскивал последнего», - говорится в сообщении.

Брат разыскивал его для того, чтобы не допустить выезд родственника в Сирию для участия в международной террористической организации.

В арендованной преступником квартире, специалисты нашли доказательства того, что уничтоженный бандит связан с эмиссарами МТО в Сирии, а также того, что мужчина готовил массовый расстрел граждан в Москве.

В настоящее время ведется розыск возможных соучастников террориста.