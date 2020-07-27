РИАМО - 27 июл. В Москве и Подмосковье в начале текущей недели будут идти кратковременные дожди с грозой, а к концу недели прогнозируется похолодание, сообщил РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

«Практически ежедневно в начале недели будут иметь место кратковременные дожди, местами с грозами. Идти они будут преимущественно во второй половине дня и в начале ночи», - сказал Синенков.

По его словам, среднесуточная температура воздуха на этой неделе может превышать температурную норму или быть максимально приближенной к ней, но в конце недели температура опять пойдет на снижение.

«В конце недели, начиная с пятницы, пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому температура воздуха заметно понизится», - отметил Синенков.

По его словам, в дневные часы температура не будет превышать 18-20 градусов тепла, а в ночные - 11-13 градусов.

В четверг в городе может выпасть до 20 миллиметров влаги (1/5 часть месячного объема осадков).

Также в начале августа в Москве прогнозируют прохладную погоду и кратковременные дожди.

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