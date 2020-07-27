РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. Депутат совета депутатов Балашихи Ульяна Кондрякова на встрече с жителями ЖК «Центр-2» микрорайона Железнодорожный предложила установить дорожные знаки «Парковка» с указанием правильного расположения транспортного средства, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На встрече выяснилось, что проблема с парковкой существует с 2014 года: ранее была возможность парковать машины вдоль дороги по улице Струве или за соседним магазином, но теперь территория огорожена забором, а на дороге появились знаки «Остановка запрещена». Район густонаселенный, но если люди паркуются на дороге, автомобиль могут эвакуировать, а его владельцу придется заплатить штраф.

«Как выяснилось, эвакуируют не все автомобили. Если поставить машину под углом 90 градусов, расстояние от транспортного средства до двойной сплошной дорожной разметки составит меньше трех метров, а это нарушение правил и создание аварийной ситуации. Ульяна Кондрякова предложила установить дорожные знаки «Парковка» с указанием правильного расположения транспортного средства - под углом 45 градусов», - говорится в сообщении.

Во встрече с жителями также приняли участие замглавы администрации Балашихи Михаил Объедков, председатель совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия» Александр Евсюткин, председатель правления Балашихинского районного потребительского общества Александр Денежкин и директор информагентства «Большая Балашиха» Илья Очаковский.