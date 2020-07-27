РИАМО - 27 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьницу из Долгопрудного Алису Бугрову с завоеванием золота на Европейской олимпиаде по физике.

Бугрова учится в Физтех-лицее имени П.Л. Капицы в Долгопрудном.

«Мы все гордимся тобой. Удачи на вступительных экзаменах! Только вперед!» - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Европейской олимпиаде по физике участвовали команды из 50 стран мира. Состязание проводится по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад.