РИАМО - 27 июл. В Подмосковье продолжают выполнять санитарно-оздоровительную вырубку леса, за последнее время специалисты закончили работу в Егорьевском и Талдомском лесничестве, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Завершены работы по сплошной санитарной рубке на площади 5,1 гектара в Егорьевском лесничестве (Юбилейное участковое лесничество вблизи города Егорьевск)», - говорится в сообщении.

Также специалисты закончили санитарную вырубку на площади 7,4 гектара в Талдомском лесничестве (Комсомольское участковое лесничество вдоль автодороги Дмитров - Талдом).

Сейчас работы продолжаются в Дмитровском, Звенигородском, Московском учебно-опытном и других лесничествах.

В рамках санитарных рубок выпиливаются больные, сухие деревья, которые представляют опасность для населения.