РИАМО - 27 июл. Семь выпускников общеобразовательных школ городского округа Воскресенск получили максимальные оценки на едином государственном экзамене по русскому языку, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«Копилку стобалльных результатов пополнили Анастасия Тарелкина (школа №20), Анна Моргунова (гимназия №1), Кира Горячева (гимназия №24), Алена Капранова (школа №11) и выпускники лицея №22 Иван Максимов, Валерия Гвоздева и Всеволод Дальнев», - говорится в сообщении.
Этих грамотных ребят увлекают не только гуманитарные науки. Например, Горячева - призер межвузовской олимпиады по биологии в Рязанском государственном медицинском университете, а по химии в том же вузе – победитель.
Моргунова с отличными результатами закончила музыкальную школу, в составе гимназической команды стала призером телевизионной передачи «Грамотеи» телеканала «Культура». Анна занимается спортом и посещает театральную студию.
Во время учебы Тарелкина активно участвовала в общественной жизни школы: в школьном совете самоуправления и в команде КВН.
Ранее стало известно о стобалльных результатах воскресенских выпускников на ЕГЭ по литературе. Их получили четверо ребят. У Дальнева это второй отличный результат.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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