РИАМО - 27 июл. Семь выпускников общеобразовательных школ городского округа Воскресенск получили максимальные оценки на едином государственном экзамене по русскому языку, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Копилку стобалльных результатов пополнили Анастасия Тарелкина (школа №20), Анна Моргунова (гимназия №1), Кира Горячева (гимназия №24), Алена Капранова (школа №11) и выпускники лицея №22 Иван Максимов, Валерия Гвоздева и Всеволод Дальнев», - говорится в сообщении.

Этих грамотных ребят увлекают не только гуманитарные науки. Например, Горячева - призер межвузовской олимпиады по биологии в Рязанском государственном медицинском университете, а по химии в том же вузе – победитель.

Моргунова с отличными результатами закончила музыкальную школу, в составе гимназической команды стала призером телевизионной передачи «Грамотеи» телеканала «Культура». Анна занимается спортом и посещает театральную студию.

Во время учебы Тарелкина активно участвовала в общественной жизни школы: в школьном совете самоуправления и в команде КВН.

Ранее стало известно о стобалльных результатах воскресенских выпускников на ЕГЭ по литературе. Их получили четверо ребят. У Дальнева это второй отличный результат.