РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Сотрудники ГИБДД Люберец в ходе рейда разъяснили водителям необходимость использования специальных удерживающих устройств при перевозке детей, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В Люберцах на Комсомольском проспекте в понедельник сотрудниками ОГИБДД «Люберецкое» совместно с инспекторами 14 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области был проведен профилактический рейд «Детское кресло» по массовой проверке наличия детских удерживающих устройств в салонах тех автомобилей, в которых передвигаются дети.

«В ходе такой проверки автоинспекторы разъясняли водителям необходимость использования ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка», - говорится в сообщении.

Водителей, осуществляющих перевозку своих детей с нарушением части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, выявлено не было.