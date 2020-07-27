РИАМО - 27 июл. По сто баллов на едином государственном экзамене по литературе получили четверо выпускников образовательных учреждений Воскресенска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Выпускники лицея №22 Роман Косухин и Всеволод Дальнев, а также выпускница МАОУ «СОШ «Гармония» Яна Гончарова и выпускница школы №18 Лидия Мартемьянова получили высший балл на Едином государственном экзамене по литературе», - говорится в сообщении.

Все эти ребята любят книги и интересуются литературой не только в рамках школьной программы. Известно, что юноши увлекаются поэзией, интересы девушек тоже очень творческие.

Гончарова несколько лет подряд становилась победителем Всероссийского конкурса сочинений на муниципальном этапе и планирует стать журналистом.

Мартемьянова – активный участник волонтерского движения, победитель и призер муниципальных конкурсов и олимпиад по различным предметам. Девушка закончила школу искусств «Фламинго», ее иллюстрации к произведениям русских классиков украшают несколько сборников российских издательств.

В этом году единый государственный экзамен проходил с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм безопасности из-за коронавируса. На входе у всех выпускников проверяли температуру, пункты проведения экзамена оснастили средствами для обеззараживания воздуха, антисептиками и средствами индивидуальной защиты.