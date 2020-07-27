РИАМО - 27 июл. Минэкологии Московской области поставило на кадастровый учет еще одну особо охраняемую природную территорию, – памятник природы «Семь ключей», расположенный в Наро-Фоминском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Территория имеет площадь в 144 гектара. Ее создали еще в 2009 году, но до последнего момента она имела только описательные границы. Это могло привести к нарушениям режима особой охраны.

«Ключи, образованные рекой Протвой, стекают здесь по надпойменным травертиновым террасам, образуя живописные мини-водопады», - говорится в сообщении.

Кроме того, на этой территории обитают 78 видов позвоночных животных, относящихся к 19 отрядам пяти классов, в том числе десять видов рыб, четыре вида амфибий, один вид рептилий, 47 видов птиц и 17 видов млекопитающих.

В Красную книгу Московской области включены десять видов местной флоры, а также бабочки червонец непарный, шашечница авриния и птицы – черный коршун и кедровка.