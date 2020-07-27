РИАМО - 27 июл. Конец июля и начало августа в столице будут дождливыми, также ожидается похолодание, сообщается на сайте «Метеоновости».

Антициклон на некоторое время перехватил власть над погодой в средней полосе европейской территории России. Тепло вернулось в столицу, но атмосферные фронты не оставят город без грозовых дождей.

«Завершится июль небольшими кратковременными дождями. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем - 19-24. Скорость западного ветра - 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Август встретит москвичей прохладой погодой, а также кратковременными дождями.