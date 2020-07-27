РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 июл. Органы администрации Домодедова вновь начнут принимать по предварительной записи граждан с 3 августа, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«С 3 августа 2020 года личный прием граждан органами администрации будет осуществляться по предварительной записи. Единый день приема - понедельник», - говорится в сообщении.

Во вложении под постом в соцсети «ВКонтакте» можно ознакомиться с графиками приема граждан главой Домодедова, а также заместителями главы администрации и органами администрации городского округа. Там же указаны телефоны для записи.