РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. С начала текущего года на территории обслуживания ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» произошло одно ДТП, в котором пострадал ребенок-пассажир, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С начала 2020 года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в дорожно-транспортных происшествиях пострадал один ребенок-пассажир, который в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве, но не был пристегнут ремнями безопасности», - говорится в сообщении.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести.