РИАМО - 27 июл. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов в гаражном кооперативе в Химках, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Известно, что 26 июля сотрудники спецслужб находились при исполнении своих служебных обязанностей на территории гаражного кооператива в Химках.

«При попытке задержания мужчины по ним был открыт огонь из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответным огнем мужчина был нейтрализован», - говорится в сообщении.

На месте происшествия были изъяты - автомат АК-74у с магазином с наряженным 25 патронами, два запасных магазина от автомата АК74у в каждом 30 патронов, граната Ф-1 -2 штуки и граната РГД-5 -1 штука вставленными запалами, пять гильз от автомата АК калибра 7,62.

По уголовному делу назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.

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