РИАМО - 27 июл. В Москве предотвратили теракт в людном месте, массовое убийство готовил приезжий из Центральной Азии, который ликвидирован в ходе спецоперации ФСБ, сообщает ТАСС.

«В подмосковных Химках уничтожен приверженец террористов, планировавший массовый расстрел в Москве», — говорится в сообщении.

Как уточняется, у мужчины изъяли гранаты и автомат АК-47. Он планировал уехать в Сирию и вступить там в ряды террористов.

В ходе задержания на территории заброшенных гаражей в Химках подозреваемый открыл огонь по бойцам спецназа из автоматического оружия. Мужчину убили ответными выстрелами.

Приверженец террористической идеологии арендовал квартиру в Москве. По данным ФСБ, он планировал устроить расстрел граждан на одной из людных улиц города.

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