РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 июл. С 14 по 15 августа в конноспортивном комплексе «Звездный» Щелкова состоится чемпионат России по джигитовке, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Начало программы в 10:00, вход бесплатный.

«Стрельба из пистолета и лука, метание ножей, рубка шашкой и молниеносные удары пикой – и все это на коне», – говорится в сообщении.

Джигитовка – скачка, во время которой наездник выполняет акробатические трюки. Сегодня джигитовка существует как один из видов конного спорта, но когда-то она была настоящим военным искусством. И в августе у жителей будет уникальная возможность увидеть лучших из лучших в этом мастерстве.

Узнать подробности можно по телефону: 8(916)039-75-75. Адрес: Московская область, городской округ Щелково, деревня Шевелкино.