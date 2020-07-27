РИАМО - 27 июл. Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» впервые объявила о приеме заявок на соискание Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации», жителей Подмосковья призвали подавать заявки, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Премия направлена на повышение статуса, мотивации и профессиональных компетенций лидеров и активистов этнокультурного сектора.

«На почетное звание смогут претендовать лидеры и активисты этнокультурных организаций, преподаватели родных языков, этножурналисты и блогеры, освещающие межнациональные отношения, мастера народно-художественных промыслов, руководители и участники творческих коллективов из любого уголка России», — говорится в сообщении.

Для номинантов в июле-августе пройдут информационные вебинары по разъяснению условий конкурса и критериев отбора. Также для повышения партнерского потенциала и авторитета этнокультурных СО НКО предусмотрено проведение ряда мастер-классов по темам номинаций, народному творчеству.

До 15 сентября соискатели и организации, выдвигающие кандидата на соискание, предоставляют в оргкомитет пакет материалов. До 30 сентября конкурсная комиссия примет решение, выбрав по три лауреата в каждой номинации.

Церемония награждения пройдет в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства. Победители получат ценные призы.

Более подробную информацию можно узнать на сайте.