Как получить туристические компенсации за путешествия по России

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Чтобы получить деньги, необходимо будет поехать в определенные регионы в определенное время.

Так, компенсацию выплатят, если провести не менее пяти ночей с 15 августа по 20 декабря 2020 года в 44 регионах России. В их числе 30 областей: Архангельская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская. Также в список вошли республики Башкирия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Карелия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия. Наконец, поехать можно и в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края.

Если же вы решите отправиться в путешествие вне летнего сезона (с 1 октября по 20 декабря), кешбэк выплатят и за поездки в следующие 11 регионов: Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Калининградскую, Ленинградскую и Московскую области, Москву и Санкт-Петербург, Алтайский край и республику Алтай. При посещении только Москвы и Санкт-Петербурга деньги получить не получится – в этих городах можно провести только две ночи, а еще как минимум три нужно пробыть в другом регионе.

По словам Ильи Суховольского, заместителя генерального директора по развитию круизной компании «ВодоходЪ», в список попало более ста круизов, предлагаемых этим туроператором – они выполняются в Архангельскую, Астраханскую, Волгоградскую, Вологодскую, Костромскую, Ивановскую, Ленинградскую, Нижегородскую и Ростовскую области, а также в республику Карелия, Красноярский и Пермский края, Татарстан и Удмуртию.

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