Как получить туристические компенсации за путешествия по России

Поддержка туристической отрасли
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, туристическая отрасль является одной из наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. Для того, чтобы поддержать отечественный туризм и стимулировать его развитие, введена система компенсаций, которые граждане смогут получить, путешествуя по России в 2020 году. На это было выделено 15 миллиардов рублей.
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Сроки действия программы
Планируется, что туристы начнут получать компенсации уже в августе, выплачивать кешбэк будут до конца текущего года. При этом неважно, когда именно будет совершена поездка – в сезон или межсезонье.
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За какие направления можно получить компенсацию
Чтобы получить деньги, необходимо будет поехать в определенные регионы в определенное время.
Так, компенсацию выплатят, если провести не менее пяти ночей с 15 августа по 20 декабря 2020 года в 44 регионах России. В их числе 30 областей: Архангельская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская. Также в список вошли республики Башкирия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Карелия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия. Наконец, поехать можно и в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края.
Если же вы решите отправиться в путешествие вне летнего сезона (с 1 октября по 20 декабря), кешбэк выплатят и за поездки в следующие 11 регионов: Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Калининградскую, Ленинградскую и Московскую области, Москву и Санкт-Петербург, Алтайский край и республику Алтай. При посещении только Москвы и Санкт-Петербурга деньги получить не получится – в этих городах можно провести только две ночи, а еще как минимум три нужно пробыть в другом регионе.
По словам Ильи Суховольского, заместителя генерального директора по развитию круизной компании «ВодоходЪ», в список попало более ста круизов, предлагаемых этим туроператором – они выполняются в Архангельскую, Астраханскую, Волгоградскую, Вологодскую, Костромскую, Ивановскую, Ленинградскую, Нижегородскую и Ростовскую области, а также в республику Карелия, Красноярский и Пермский края, Татарстан и Удмуртию.
Другие условия получения кешбэка
По условиям акции тур должен включать перевозку любым видом транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Круизные маршруты по России с проживанием на корабле, а также, по последней информации от Ростуризма, те туры, в которых включено только проживание в отеле (без перелета), также войдут в программу, говорит Оксана Булах, коммерческий директор национального туроператора АЛЕАН. Главное, чтобы покупка осуществлялась через туроператора – получить кешбэк за поездку, которую вы организовали сами, забронировав отель, например, на booking.com, не получится.
Для участия в проекте туроператорам придется получить аккредитацию, и многие сейчас заняты именно этим.
Тур или круиз должен быть оплачен картой любого банка-эмитента платежной системы «Мир».
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Размер компенсации
Сумма кешбэка напрямую зависит от стоимости туристического продукта – размер компенсационной выплаты варьируется от 5 000 до 15 000 рублей.
Так, за поездку стоимостью от 25 000 до 50 000 рублей компенсация будет минимальной – 5 000 рублей. 10 000 рублей вернутся на карту, если изначально тур обойдется в 50 000 - 75 000 рублей. Наконец, 15 000 рублей выплатят, если стоимость путешествия по России превысит 75 000 рублей.
Оговаривается, что это максимально возможный кешбэк на карту одного туриста, то есть за покупку двух туров по 50 000 рублей на карту вернется только 15 000, поясняет Булах. Согласно мнению опрошенных РИАМО экспертов, это будет именно полноценный денежный кешбэк, а не бонусные баллы.
Как получить кешбэк
По словам Булах, на сайте мирпутешествий.рф будет размещена справочная информация о том, где и по каким направлениям можно приобрести туры со ссылками на страницы сайтов туроператоров. Покупку можно осуществить на сайте или офлайн через менеджеров туроператора, участвующего в программе, оплатив ее картой «Мир».
В какие сроки начислят компенсацию, пока непонятно. По словам представителя официальной группы Russia Travel «ВКонтакте», полные и подробные условия акции будут опубликованы на сайтах https://sale.russia.travel и https://www.russiatourism.ru в первой половине августа.
Оценка экспертов
Илья Суховольский считает, что трудно прогнозировать влияние акции на отечественный туризм, ведь в этом году спрос на путешествия по России вырос по сравнению с предыдущими годами, а рынок перестроился на внутренний туризм. И все же подобные акции стимулируют повышение спроса на внутренний турпродукт, привлекают новых клиентов, полагает эксперт. Участие в программе позволит туристам найти более интересные предложения, а туристическим компаниям – увеличить выручку. По словам Суховольского, немало клиентов круизной компании являются держателями карт «Мир», так что условие оплаты именно этими картами не станет препятствием.
По словам Оксаны Булах, принятые меры должны позитивно отразиться на развитии внутреннего туризма. Особенно выиграют от этой программы регионы, которые не входят в топ популярных туристических направлений. А у путешественников появится дополнительная мотивация изучить родную страну и исследовать направления, о которых раньше многие не задумывались. Таким образом, программа поддержит и туроператоров, и туристов.
По мнению Анны Виноградовой, главы НКО «Рустайм», ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер и участиков таймшер-индустрии, эксперта в области туризма, решение правительства компенсировать россиянам часть затрат на отдых внутри страны – не самый мотивирующий инструмент для того, чтобы отправиться в путешествие. Сумма компенсации незначительная, она сопоставима со стоимостью железнодорожного билета в одну сторону на одного пассажира. Это скорее приятный бонус для граждан. Кроме того, в списке участвующих регионов Крым и Краснодарский край отодвинуты за рамки сезона. Тем не менее, общее количество возможных компенсаций уже официально объявлено – это порядка 2 миллионов поездок. Можно предположить, что для реализации программы понадобятся десятки миллиардов рублей. Вливание средств в туриндустрию из бюджета – один из обычных в мировой практике инструментов борьбы с кризисом. Окажется ли это спасительным кругом для отрасли или каплей в море, можно будет оценить лишь по итогам туристического сезона. По официальной статистике Минэкономразвития, оборот во внутреннем туризме за 2019 год составил 5,6 триллионов рублей. Таким образом, десятимиллиардная подпитка из бюджета составит менее одного процента, подытоживает Виноградова.
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