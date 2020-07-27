РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 июл. В подмосковных Котельниках выявили семью, которая ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На прошлой неделе завершилась оперативно-профилактическая операция «Семья», которая проходила на территории горокруга.

«По итогам - субъектами профилактики была выявлена семья, которая ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности. В отношении родителей были составлены административные протоколы», - говорится в сообщении.

В течение данных дней проводились постоянные рейды, в особенности в вечернее и ночное время в местах массового скопления молодежи.