РИАМО - 27 июл. Столичное правительство предоставило КБК «Черемушки» 100 миллионов рублей для развития производства, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«Льготный заем выдан КБК «Черёмушки» Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта «Развитие – оборотные средства». Срок займа составляет 2 года, льготная ставка – 2% годовых. Выделенные средства позволят на полную мощность использовать новые высокотехнологичные линии, которые были введены в эксплуатацию в мае этого года», – отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

КБК «Черемушки» потратит инвестиционный заем на оплату сырья и материалов. На территории комбината строят новый цех площадью 6 тысяч квадратных метров. В 2020 году уже заработали две линии по производству хлеба мощностью 50 тонн в сутки.

В 2016 году комбинат «Черемушки» получил статус промышленного комплекса. После этого он стал получать значительные льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, земельному налогу и другим обязательным платежам, а также сумел обзавестись дополнительными деньгами для развития.