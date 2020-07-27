РИАМО - 27 июл. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов - ред.) на своей странице в Instagram сообщил, что покидает лейбл Black Star, сооснователем которого являлся на протяжении почти 20 лет, сообщает Газета.ru.

Он отметил, что это взвешенное решение. По словам Тимати, лейбл превратился в «группу компаний» и потерял камерный шарм.

«Ребята хотят быть «гуглом», «верджином», «амазоном», а мне скорее ближе концепция Илона Маска», — сказал он.

Между тем, певец заявил, что сохранит учредительские доли в сайд-проектах Black Star. Но с этого момента он больше не имеет отношения к артистам лейбла.