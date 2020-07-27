РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 июл. В подмосковных Котельниках на минувшей неделе пресекли работу 11 нелегальных таксистов, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На прошлой неделе в Котельниках прошли рейды по проверке работы таксистов. В них приняли участие сотрудники правоохранительных органов и администрации. Один из рейдов прошел возле домов №№17 и 19 на Кузьминской улице.

«По его результатам было задержано 11 нелегальных частников, четверо из них граждане Российской Федерации, остальные – из сопредельных государств, на всех составлены административные протоколы, дела будут переданы в суд», – говорится в сообщении.



Второй рейд прошел на территории вдоль Новорязанского шоссе и был направлен на выявление не только нелегальных такси, но и автобусов. Такие проверки будут проходить регулярно.