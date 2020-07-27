РИАМО - 27 июл. В московской Коммунарке начинается первый этап обновления дорог для обслуживания открытой в прошлом году одноименной станции метро, дорожники реконструируют Фитаревскую улицу длиной около 300 метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

Там оборудуют проезжую часть для движения общественного транспорта.

«Реализация проекта в целом, которая включает себя 3 этапа, позволит <...> снизить загруженность автомобильных дорог в поселке», ‒ рассказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Помимо Фитаревской, в Коммунарке реконструируют улицы Ясная и Сосенский Стан. Между Сосенским Станом и улицей Александры Монаховой, в районе торгово-офисного центра, появится новая магистральная улица районного значения длиной 470 метров.

«Здесь выполнят строительство и реконструкцию нескольких улиц общей протяженностью около 2 с половиной километров. Завершить все работы планируется до конца 2021 года», ‒ отметил Жидкин.