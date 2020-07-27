РИАМО - 27 июл. В столичном Парке Горького планируют отреставрировать астрономический павильон, построенный в 1950-х годах, исторический облик здания будет сохранен, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Департамент культурного наследия Москвы уже утвердил проект необходимых работ. Объект был построен по типовому проекту парковых обсерваторий середины прошлого века. Двухэтажное кирпичное здание находится недалеко от арки главного входа по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 5.

«Это первая комплексная реставрация за все время существования здания. Часть несущих конструкций находится в аварийном состоянии — специалисты приведут их в порядок. Но главная цель восстановительных работ — сохранить исторический облик и функционал здания», — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что в рамках реставрации в павильоне укрепят кирпичную кладку, восстановят штукатурный слой уличных лестничных маршей, лестничные перила и ограждения, а также окно кассы со створками и наличником. Кроме того, оконные рамы и двери, выполненные из разных материалов, заменят на деревянные. Еще обновят напольные покрытия из дерева и керамогранита. На стенах восстановят штукатурный и красочный слои.

Фасад здания очистят от грязи и пыли, после чего его выкрасят в красно-белую гамму. Купол обработают антикоррозийным составом.