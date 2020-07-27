РИАМО - 27 июл. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому женщинам с детьми младше трех лет, а также пожилым людям предоставят дополнительные возможности для устройства на работу, сообщает РИА Новости.

«Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов», - говорится в сообщении.

Мишустин добавил, что ранее финансирование на данные цели распределяли из бюджетов регионов, а это «затягивало и усложняло» процесс.

Он пояснил, что, согласно данному документу, службы занятости в субъектах страны теперь смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий тем компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые проводят обучение и переквалификацию. Данные организации должны работать в рамках нацпроекта «Демография».