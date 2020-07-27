РИАМО - 27 июл. В этом году более 9,5 тысяч жителей Подмосковья обратились в медучреждения после присасывания клещей, из них почти 3,2 тысячи – дети, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано больше 17,6 тысячи случаев, в том числе свыше 5 тысяч детей.

«С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. По состоянию на 24 июля, против клещевого энцефалита вакцинировано 1387 человек, в том числе 460 детей», - говорится в сообщении.

Результаты лабораторных исследований 3152 клещей свидетельствуют об отсутствии в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита.

В 11,6% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,15% - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека, и в 1,84% - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В Московской области от клещей обработали 1266,42 гектара территории.

За полгода в регионе зарегистрировано 39 случаев болезни Лайма, в том числе пять - среди детей, что ниже аналогичного периода прошлого года в два раза.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Подмосковье не зарегистрировано.