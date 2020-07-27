РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 29 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок подмосковных Люберец, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

«За прошедшую неделю в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок 29 153 кубометра твердых коммунальных отходов, из них 2 507 кубометров «сухих» отходов», - сказал Бражников.

Он добавил, что в вывозе мусора ежедневно задействованы более 80 человек и 50 единиц техники. Также за минувшую неделю поступило четыре обращения от жителей.