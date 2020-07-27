РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. В подмосковных Люберцах с городских дорог на минувшей неделе вывезли свыше 100 кубометров смета, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе, с 20 по 26 июля, городские дороги убирали 64 рабочих и 26 единиц техники. Вывезено 87 кубометров мусора и свыше 100 кубометров смета», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за неделю вырубили пять аварийных деревьев и заменили 26 дорожных знаков. Также рабочие устранили подтопление на тротуаре у дома №1А на улице Инициативной путем изменения уклона асфальта.