РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 июл. В Центральном парке культуры и отдыха Мытищ 30 июля пройдет молодежный квест «Курская битва», сообщается в Instagram-аккаунте «Волонтеров Победы» Мытищ.

«Совсем скоро, 30 июля, в Центральном парке культуры и отдыха состоится яркий молодежный квест «Курская битва». Вас ждет много интересных станций и заданий. К участию приглашаем команды в количестве 3-5 человек. Победителей ждут эксклюзивные призы», - говорится в сообщении.

Зарегистрировать команду на мероприятие можно по ссылке: https://clck.ru/Ppsjo.