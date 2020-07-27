РИАМО - 27 июл. В цифровых магазинах операционных систем Android и iOS стало доступно мобильное приложение Роскосмоса, оно будет сообщать новости корпорации и его дочерних компаний, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Теперь наши читатели не пропустят самую важную информацию, прямые трансляции пусков, конференций и других мероприятий, включив уведомления на своем гаджете», — говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи смогут посмотреть свежие фото с космодромов и МКС.

В приложении также можно будет пройти предварительный тест для отбора в отряд космонавтов.

Приложение продолжат развивать. Сейчас поддерживаемые версии для iOS — от 11.0 и выше, для Android — 5.0 и выше.