РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 июл. В городском округе Мытищи зафиксировали 37 стобалльных результатов ЕГЭ, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Завершился основной этап сдачи всех экзаменов, теперь остается только ждать результаты.

«Очень здорово, что ребята продолжают радовать нас своими достижениями. По результатам апелляции у нас еще два стобальных результата по информатике. А сегодня стали известны результаты ЕГЭ по истории и физике. Они принесли еще четырех стобалльников: по истории высший балл получили выпускники школы №6, 26, гимназии №33, по физике - выпускник школы №12», - говорится в сообщении.

Представители администрации поздравляют выпускников и ждут результатов по другим предметам.