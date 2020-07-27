РИАМО – 27 июл. Известная певица Юлия Ковальчук призналась своим фанатам, что с детства любит рыбалку, артистка опубликовала в Instagram фото в купальнике с большой рыбой, передает Федеральное агентство новостей.

Ковальчук отметила, что ей по душе ночь в палатке, утренняя прохлада, прозрачный туман, звуки сверчков и уединение в лодке.

«Как сказал бы один мой друг: это секс... Очень скучаю по этим временам... и с удовольствием повторю», — написала Ковальчук.

Подписчики певицы удивились такому хобби. Многие признались, что разделяют увлечение звезды и делились своими историями. Кроме того, фанаты певицы отметили, что она находится в отличной физической форме.