РИАМО - 27 июл. Современный мотоклуб будет построен неподалеку от деревни Гольево на территории Западного административного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
«Новый трехэтажный мотоклуб разместится на территории в 0,5 гектара. Здесь будет создана вся необходимая инфраструктура для занятия спортом и активного досуга», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она добавила, что уже есть несколько современных архитектурных проектов комплекса, каждый их которых отличается оригинальным дизайном.
На территории мотоклуба обустроят учебно-тренировочную и ремонтную мотобазу на 250 человек. Посетители смогут оставлять свои автомобили на гостевой парковке. Прилегающие территории собираются озеленить.
Застройка участка около населенного пункта Гольево уже одобрена правительством Москвы.
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