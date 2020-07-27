РИАМО - 27 июл. Современный мотоклуб будет построен неподалеку от деревни Гольево на территории Западного административного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Новый трехэтажный мотоклуб разместится на территории в 0,5 гектара. Здесь будет создана вся необходимая инфраструктура для занятия спортом и активного досуга», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что уже есть несколько современных архитектурных проектов комплекса, каждый их которых отличается оригинальным дизайном.

На территории мотоклуба обустроят учебно-тренировочную и ремонтную мотобазу на 250 человек. Посетители смогут оставлять свои автомобили на гостевой парковке. Прилегающие территории собираются озеленить.

Застройка участка около населенного пункта Гольево уже одобрена правительством Москвы.