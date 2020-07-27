РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Работы по укладке плиткой дорожек возле Малаховского озера в Люберцах завершат до 10 октября, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На Малаховском озере проводится подготовка основания для укладки плитки на дорожках. Готовятся к прокладке велодорожек. Работы планируют завершить до 10 октября», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в округе ежедневно проводится покос травы и дезинфекция детских игровых и спортивных площадок.