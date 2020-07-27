РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 июл. Сотрудники территориального управления «Федоскино» Мытищ реконструировали пешеходную дорожку в селе Марфино, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления.

«Сотрудники отдела благоустройства ТУ «Федоскино» своими силами проводят работы по реконструкции пешеходной дорожки, идущей параллельно улице Усадебной. С просьбой ее обустроить жители села неоднократно обращались в наше территориальное управление», - говорится в сообщении.

Общая площадь сельских территорий городского округа Мытищи, подведомственных МКУ ТУ «Федоскино», составляет 19 038 гектаров, в границах которых находится 44 населенных пункта.