РИАМО - 27 июл. Ученица Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в подмосковном Долгопрудном Алиса Бурова выиграла золотую медаль Европейской олимпиады по физике, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она поздравила девушку с победой, адресовав ей теплые слова.

«Алиса, ты молодец! Поздравляю! Гордимся!», – написала в своем Instagram-аккаунте Каклюгина.

Участниками мероприятия стали ребята из более чем 50 государств. Европейская олимпиада по физике проводится уже четвертый год по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад.