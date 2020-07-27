РИАМО – 27 июл. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что людям, страдающим ожирением, не помогут обычные диеты, лечением при этой болезни должны заниматься специалисты.

По его словам, ожирением считается увеличение жировой ткани на более 20% от средних величин.

«Если вы больны ожирением, то вы будете набирать вес, что бы вы ни делали. Даже если вы станете голодать, когда перестанете, наберете еще больший вес. Если человек полнеет и у него есть ожирение, то это болезнь. Она входит в классификацию медицинских заболеваний, и ее надо лечить, причем лечить у врача, как и остальные заболевания», - отметил Ковальков в эфире Радио Sputnik.

Он подчеркнул, что ожирение можно вылечить. По словам специалиста, самой распространенной причиной ожирения являются гормональные нарушения в организме.

Между тем, лишние килограммы добавляет и вредная пища, но тем не менее она не провоцирует болезнь.