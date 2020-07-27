РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 июл. В городском округе Мытищи в рамках встреч с жителями обсудили вопросы благоустройства прилегающих к населенным пунктам территорий, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Мытищ Алексей Калинин принял решение еженедельно выезжать в населенные пункты для проведения рабочих встреч со старостами и жителями для определения проблемных вопросов и поиска пути их решения.

«На этой неделе Алексей Юрьевич побывал в деревнях Витенево, Свиноедово, Пруссы, Манюхино. Провел встречи с жителями населенных пунктов, выслушал их проблемы. Большинство вопросов касалось благоустройства прилегающих территорий, вопросов ЖКХ, вывоза мусора с контейнерных площадок», - говорится в сообщении.

В условиях не до конца снятых ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, совещания со старостами сельских населенных пунктов не проводятся.