РИАМО - 27 июл. В рамках национального проекта «Культура» Дмитровский городской округ получил областную субсидию в размере более 38 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Субсидия пойдет на приобретение новых музыкальных инструментов.

«Глава Дмитровского округа Илья Поночевный посетил детскую школу искусств в Дмитрове, во время встречи ребята показали настоящий мастер-класс по игре на рояле», - говорится в сообщении.

В школе сейчас летние каникулы, но к новому учебному году уже все готово. У детей появилась возможность обучаться на хороших и качественных инструментах. Впереди много интересных событий, концертов и выступлений, где они точно пригодятся.