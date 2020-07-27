РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах на минувшей неделе составил более 80%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«По данным на 24 июля, сбор платежей за услуги ЖКХ составил 84%», - сказала Мотыль.

Она добавила, что по поручению Фонда капительного ремонта с 1 июля возобновилось начисление взносов за капрепонт в многоквартирных домах. Первые начисления уже будут в Едином платежном документе, который поступит жителям в начале августа.

Начисление взносов были приостановлены из-за коронавируса с апреля по 1 июля.