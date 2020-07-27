РИАМО - 27 июл. Банкоматы ВТБ, находящиеся в московском метро, «научились» записывать на карту «Тройка» билет «Единый» на 60 поездок, а также на срок от 1 до 90 поездок, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Отныне электронная покупка и запись билета «Единый» по номеру карты «Тройка» доступна для всех пассажиров. Не обязательно становиться клиентом ВТБ, при этом комиссия за проведения операции взиматься не будет.

«Появление возможности удаленной записи билетов «Единый» на карту «Тройка» в банкоматах ВТБ – расширение предложения для пассажира, и мы уверены, что сервис будет востребован. Теперь у людей есть выбор: приобрести билеты в кассе или оплатить поездку в банкомате. Сейчас бесконтактные способы оплаты крайне актуальны. Мы призываем пассажиров ими пользоваться активнее», – говорится в сообщении.

Покупка билетов в банкоматах возможна двумя способами: с оплатой наличными, с оплатой по карте. При покупке с наличной оплатой следует выбрать «Услуги без карты», где можно будет произвести оплату. Если вы внесли слишком много денежных средств, остаток можно будет положить на счет телефона или потратить на оплату иных услуг.

При безналичной оплате следует вставить банковскую карту в устройство, ввоести ПИН-код и в главном меню выбрать «Пополнить карту «Тройка».