РИАМО - 27 июл. Художник Никас Сафронов провел мастер-класс для врачей Подмосковья, в нем приняли участие и медики из Дмитрова, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.
Урок проходил на необычной площадке: на крыше московской квартиры художника.
За два часа Сафронов рассказал интересные истории о городской архитектуре и своей квартире, поделился художественными хитростями. Под руководством мастера каждый врач нарисовал собственную картину.
В мастер-классе приняли участие дмитровские врачи — анестезиолог Виктор Сергеев и хирург Татьяна Аландаренко.
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