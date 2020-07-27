РИАМО - 27 июл. Художник Никас Сафронов провел мастер-класс для врачей Подмосковья, в нем приняли участие и медики из Дмитрова, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«Герои нашего времени - врачи, которые работали во время пандемии Covid-19, не жалея своих сил. В знак благодарности врачам Подмосковья свой авторский мастер-класс провел художник Никас Сафронов», - говорится в сообщении.

Урок проходил на необычной площадке: на крыше московской квартиры художника.

За два часа Сафронов рассказал интересные истории о городской архитектуре и своей квартире, поделился художественными хитростями. Под руководством мастера каждый врач нарисовал собственную картину.

В мастер-классе приняли участие дмитровские врачи — анестезиолог Виктор Сергеев и хирург Татьяна Аландаренко.