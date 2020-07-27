РИАМО – 27 июл. Российская певица Катя Лель на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором показала процесс подготовки к выступлению, сообщает Федеральное агентство новостей.

На голове певицы надет светлый парик и яркая чалма. У своих подписчиков Лель поинтересовалась, как им такой образ.

«Сама исполнительница заявила, что считает новый образ «прикольным и необычным», - говорится в сообщении.

Однако не все фанаты оценили внешний вид певицы. Кто-то написал, что она постарела. Другие, что Лель похожа на Успенскую, а третьи решили, что она сделал пластическую операцию.