РИАМО - 27 июл. В столице дождь пройдет в понедельник, затем ненадолго оставит город и вернется уже в четверг, тогда может выпасть до 20% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

В понедельник столбики термометров в мегаполисе могут показать плюс 25 градусов, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Самым теплым днем начавшейся недели будет среда, ожидается до плюс 27 градусов.

«В четверг в столицу вернутся дожди, причём сильные: за сутки может выпасть до 20 миллиметров осадков, или 1/5 часть месячного объема влаги», - говорится в сообщении.

Тридцать первого июля температура опустится до плюс 22-24 градусов, прогнозируются скоротечные и сильные дожди.