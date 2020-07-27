РИАМО - 27 июл. Эксперты Роскачества выяснили, какая хлебная плесень является самой опасной и можно ли есть хлеб, на котором еще нет пушистой поросли, сообщает Федеральное агентство новостей.

«При заражении хлебобулочных изделий плесенью самый короткий промежуток времени до появления признаков плесневения составляет: 24 часа — для пшеничных хлебобулочных изделий <...>, 36 часов — для пшеничных изделий, приготовленных по длительной технологии <...>, 40 часов — для ржаного и ржано-пшеничного хлеба», — рассказала ведущий научный сотрудник ФГАНУ НИИХП Олеся Савкина.

До момента появления на поверхности хлеба маленькой, чаще всего сначала белой, слегка пушистой «точки» — колонии плесени — хлеб безопасен.

Маленькую колонию плесени заметить сложно, поэтому нужно ориентироваться на вкус и запах. Если у изделия появился легкий прогорклый или плесневый запах, это свидетельствует о том, что процесс микробной порчи уже начался. Такой хлеб лучше не употреблять в пищу.

Чаще всего на хлебе развивается зеленая, чернильная (сине-зеленая) и черная плесень. Все эти виды плесени могут вызвать тяжелые отравления.

Все хлебобулочные изделия, особенно при хранении в полимерной пленке, быстро заражаются плесенью. При этом хлеб в полимерной упаковке лучше не хранить на солнце — из-за этого в ней образовывается конденсат.

Полное исследование можно прочитать на сайте Роскачества.