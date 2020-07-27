РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. С наступлением пожароопасного периода сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» регулярно обследуют административные участки на предмет защищенности населенных пунктов от лесных пожаров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка, безопасности и недопущения возникновения очагов возгорания на территории городского округа, полицейские рекомендуют гражданам воздержаться от разведения костров в лесных массивах и на прилегающих к ним территориям. За нарушение правил пожарной безопасности в лесных массивах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», - говорится в сообщении.

Санкция статьи 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» предусматривает максимальное наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц в размере 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

В случае причинения ущерба лесному фонду в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность, санкция статьи 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 3 миллионов рублей.

«МУ МВД России «Люберецкое» призывает граждан незамедлительно информировать правоохранительные органы о возникновении пожара или ухудшении пожароопасной обстановки на территории городского округа. Сообщить можно в дежурную часть по телефону: 8(495)554-93-94 или по номеру 112», - заключается в материале.