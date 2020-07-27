РИАМО - 27 июл. Дмитров принял эстафету инвалидов-колясочников «Дорога Памяти», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.
Затем колонна участников направилась к мемориалу «Вечный огонь», где также почтили память павших. Закончилась программа экскурсией в музей-заповедник «Дмитровский кремль».
Инвалиды-колясочники в рамках эстафеты проедут по маршруту Москва — Наро-Фоминск – Дмитров – Ржев — Санкт-Петербург – Кронштадт — Гатчина – Москва. Маршрут рассчитан на девять дней.
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