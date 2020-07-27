РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Новую канализационную станцию в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска запустят в начале августа, стоки переведут на Подольские городские очистные сооружения, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Завершаются работы по строительству нвоой канализационной насосной станции и ликвидации ветхих очистных сооружений микрорайона Климовск, принимающих стоки из Гривно. Это большая совместная работа городского округа Подольск и министерства ЖКХ Московской области. Проект реализуется при поддержке Минстроя России. Пестов проверил ход работ при объезде микрорайона.

«Уже в начале августа этот объект завершим, официально запустим и доложим жителям, что стоки не представляют угрозу окружающей среде. В настоящее время старые конструкции демонтируют, стоки переключают на Подольские городские очистные сооружения. Для этого проложили две нитки трубопроводов диаметром 315 миллиметров. При этом общая протяженность трассы составляет свыше 5,5 километра, а суммарная длина трубопроводов – более 11 километров», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Работать будет только канализационная насосная станция. В ее подземной части установили три новых насоса и два измельчителя, в надземной – современную станцию управления. Здание занимает всего около 110 квадратных метров. Территорию почти 7,5 гектара рядом благоустраивают.

Деятельность Климовских очистных сооружений, построенных в 60-х годах прошлого века, вызывала немало справедливых нареканий от жителей. Реализация проекта стала возможной после объединения в единый городской округ Подольск Климовска, Подольска и Подольского муниципального района 5 лет назад.